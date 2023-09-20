台中2液蛋廠產地標示不實 盧秀燕：觸犯刑責全案移送檢調

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台中市食安處20日查獲兩家液蛋業者疑涉產地標示不實，台中市長盧秀燕今赴和平區視察受訪時表示，兩家蛋液工廠今年6月曾受中央委託，用進口蛋（土耳其、巴西）製造蛋液，但中央卻要求標示國產，7月26日時才導正標示進口國，已違反食安法並觸犯刑責，市府已將全案移送檢調偵辦，相信會水落石出。

進口蛋持續延燒，盧秀燕今天在和平受訪表示，市府稽查進口蛋已超過1周，截至目前查了大概160家；因為市府有接獲資訊，台中市內有兩家的蛋液工廠，這兩間工廠曾受中央委託，用進口蛋（土耳其、巴西）製造蛋液。製造過程中，雖然是進口蛋，但據業者表示，他們應中央要求標示國產蛋液，這已涉及標示不實，違反相關法令及刑責。

盧秀燕提到，7月26日後廠商便導正，改標示為進口國，不過，從6月到7月26日為止，都有標示不符合食安法、觸犯刑責的問題，且兩家業者均表示他們是受到中央指示，也有出據當時中央給他們的圖示，指示進口蛋若要做成蛋液，要標示為國產蛋，因此他們是根據圖示貼標籤。

盧秀燕說明，目前全案已移送檢調偵辦，究竟業者將進口蛋標示為國產蛋，是出於何種原因，相信檢調單位會儘速查明。由此可見，之前國內進口蛋的確有不實情形，業者也表示，他們標示不實的蛋液後續交給中央後去向不明，相信檢調一定會讓整件事情水落石出。