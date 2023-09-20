中橫台8線復建可行性仍卡關 盧秀燕籲中央比照南橫給經費

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

明天是921大地震24周年，中橫公路中斷至今，居民仍在苦盼一條正常回家的路，由於中橫復建可行性評估仍卡在國發會，台中市長盧秀燕20日表示，很羨慕南橫花了13年，斥資130億完成通車，希望中央比照南橫投資大量預算復建，國發會儘速報行政院，讓復建腳步加快。

市長盧秀燕今在和平指出，很羨慕南橫復建，花了13年、斥資130億完成通車，但台8線921至今仍是封閉，目前走的都是管制的便道，她來視察也是要管制，族人都希望有原來的道路，如何復建是很重要的政策。

盧秀燕表示，台8線透過加強、補強預算，終究不是辦法，因屬於中央管轄，希望政府比照南橫，投入大量預算進行復建，恢復一般道路可以讓人車通行，拜託國發會將可行性評估完成審核，趕快報行政院，讓復建腳步能夠加快。

立委江啟臣指出，在他不斷要求、督促下，2019年交通部公路總局正式啟動復建工程可行性評估，2023年2月將可行性評估報告陳報行政院，由於評估所費時間較原預估久，他擔心延誤後續環評、土地徵收等工作而緊盯進度，國發會已於9月召開兩次非正式會商，討論中橫復建可行性，初步達共識。

江啟臣提到，南橫花了13年130億元完成復建，中橫復建紙上談兵24年，何時才能付諸實現，就看執政者決心；1999年一場地震、2004年一場風災，梨山居民總自嘲「是被政府遺忘的孤兒，只有選舉時才會被想起來」。

公路總局谷關工務段長張裕閔表示，中橫復建經費預估208億元，國發會若完成可行性評估審查後，下一步就會進入綜合規畫、環評、用地取得及整體規畫等階段，基本上，希望能比照蘇花改模式，進行整體一次性規畫較完善。