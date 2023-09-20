5元換1哩！國泰世華長榮航空聯名卡 堪稱新一代航空神卡

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看準疫後旅遊商機，國泰世華銀行與長榮航空再度攜手合作，宣布新版聯名卡全面升級，原本消費10元換1哩程，升級後不僅消費5元換1哩程，新戶累哩最高還可換歐美來回機票 1 張，飛航權益同時嶄新推出 2萬5000 哩兌換座艙尊榮升等的禮遇，堪稱是新一代航空神卡。

國泰世華長榮航空聯名卡以嶄新權益面貌重新上市，國泰世華銀行董事長郭明鑑今親臨記者會現場，顯示集團相當重視這張聯名卡的發行；他指出，兩大集團再度攜手合作，對卡友飛航權益來說是「倍速哩遇」。

國泰世華銀行與長榮航空自2016年合作發行聯名卡，迄今累積發出超過25萬張新卡數，攜手打造的權益震撼市場，聯名卡友獨享的長榮航空飛行禮遇也廣受卡友喜愛，郭明鑑表示，年消費金額相較2016年成長1.2倍，累積刷出新台幣上百億元的機票金額，每年消費額刷破千萬的聯名卡友就有百名以上。

長榮航空董事長林寶水表示，長榮航空與國泰世華銀行自2016年攜手合作推出聯名卡，提供卡友迅速累積哩程的管道；即使過往3年因為疫情大幅降低民眾出國意願，但大多數持有國泰世華聯名卡的會員仍繼續使用此卡消費，就是希望能持續累積哩程，享有免費兌換機票、購票優惠、座艙升等及使用貴賓室等多項禮遇。

為提供高端客戶更尊榮消費體驗，國泰世華銀行信用卡暨支付金融部專案協理廖述健表示，長榮航空聯名卡預計明年起開始，採邀請制方式，邀請年消費300萬元以上極致無限卡友，換發高質感「金屬卡」，卡面鑲嵌奧地利水晶，是全台首創水鑽鑲嵌金屬卡工藝，讓刷卡備感尊榮。

根據Visa近日發布最新全球消費者旅遊意向報告，預估台灣人未來兩年平均將安排高達5次海外出遊；國泰世華觀察，2023年前8個月國泰世華長榮航空聯名卡友，於機票購票與海外消費表現，均大幅超越去年同期水準，甚至較2019年同期(疫情前)消費金額再高出4成，顯見卡友消費需求之暢旺。