試車報告》絕對耀眼 LEXUS LM350h 350h 4人座

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老實說，這次試駕作為我上次試過之TOYOTA ALPHARD雙生車的LEXUS LM，真的很想知道兩輛MPV的差異。因為這大改款ALPHARD實在很豪華。

看到全新LEXUS LM外觀，明顯一大著力是要展現其優雅的豪車氣息，線條比前代更俐落帥氣，整車經過風洞強化，車頭尾所採Spindle Body風格與貫穿式尾燈，都在在強調全車家族辨識性。新的LM車格放大不少，除軸距不變，車長、車寬、車高都變大，我用「絕對耀眼」形容全新LM，是因它比前代美了不只一倍。

全新LEXUS LM整車經過風洞強化，車尾所採貫穿式尾燈，更增家族辨識性。圖／于模珉

座艙算是全新LM的重中之重。我特意選擇4人座，想看這代比前代又跨越了多少。發現，前艙變更奢華，12.3吋數位駕駛儀表好精緻，嶄新中控14吋大螢幕內建原廠GPS，讀取清晰，操作也便利；薄型化駕駛座很舒服；服貼細緻的中央鞍座前方賦予矢羽根木紋飾板，其上的線傳排檔作動明確，就算當司機也是另類享受。

坐進第後艙雙座，有如置身頭等艙，Ottoman獨立雙座所採L-Aniline真皮甚是柔軟，縫線做工講究，中央扶手隱藏二具可各別取用的螢幕式遙控器；甚至，座椅側邊扶手還內建可收折邊桌。論配備，試駕車處處都考究，聆聽採用Mark Levinson鑑賞級音響；電動車門多了自動吸附功能；後座有著專屬48吋寬螢幕，還可變換成24吋雙螢幕或24吋單螢幕，連視覺享受都變更奢華。老闆難免常打高爾夫，行李廂可以輕鬆橫放4組9.5吋球袋，很是寬裕。下車還發現，這車還新設迎賓延伸式連動踏板，又是另個奢華。

全新LEXUS LM新設迎賓延伸式連動踏板，又是另個奢華。 圖／于模珉

LM原有動力僅300h，新車提升為350h及500h。試駕的350h採2.5升油電動力，綜效馬力上達250匹，零百加速具8.7秒實力。不算輕的LM當然不是拿來飆的，試車當天遇大雨，仍照常到木柵跑了段山路，並且鍵入SPORT模式，動力變很直接，方向盤路感更清晰，據知E-Four電子四驅也同步強迫設定，比起前代，車身剛性更佳，行路性也更為穩健。前代LM即使不改款也仍好賣，這代LM肯定大賣，原廠難題只剩供應。

基本規格表：

車型：LEXUS LM350h 4人座

動力型式：直四汽油引擎+永磁同步馬達

引擎排氣量：2487c.c.

變速箱：Hybrid E-CVT無段變速附6速手自排

引擎最大馬力：190ps/6000rpm

引擎最大扭力：24.kgm/4300~4500rpm

HYBRID電池型式：雙極鎳氫電池

最大綜效馬力：250ps

0~100Km/h加速：8.7秒

平均油耗：16.2km/L

參考售價：575萬元