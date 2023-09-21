試車報告》智駕大升級 24年式INFINITI QX50風尚領航版

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對準豪華休旅買家，INFINITI TAIWAN宣布導入2024年式INFINITI QX50，全面搭載ProPILOT智慧駕駛輔助科技，款式包含豪華領航版、風尚領航版、旗艦領航版，試駕者為全新24年式INFINITI QX50風尚領航版。

試駕全新的24年式INFINITI QX50，當然先從動態駕馭體會起，特別動力又是特採同級唯一的VC-Turbo可變壓縮比引擎。

最大扭力上達38.8公斤米 引擎抗震阻尼提升靜謐度

全新QX50引擎最大馬力268匹，最高扭力則是上達38.8公斤米，帶動近1.8噸車重相當輕快，XTRONIC無段變速也很稱職，加速滑順有勁，隱隱還帶著輕緩的嘶吼。此車懸吊明顯較偏舒適性導向，甚至為更增整體駕乘細緻度，還特地配有主動電子引擎抗震阻尼器，用意是為壓抑引擎振動和噪音，間接自也推升了車室靜謐性。

新年式QX50全面搭載ProPILOT Level 2智駕完整升級

24年式QX50主要升級重點在，全面搭載ProPILOT智駕輔助科技，內中除了ICC全速域智慧定速、LKA車道維持輔助、LDP車道偏移預防、BSI盲點側撞預防、RAEB倒車急停輔助、RCTA後方側向車流警示等高階系統，還有世界首創的PFCW超視距車輛追撞警示系統，這樣，新年式QX50的Level 2算告完整化。

具備大器身型和優美比例 車頂後掠設計使跑格極大化

拍照時再次面對INFINITI QX50外觀，仍然欣賞設計師對其大器身型和優美比例的精心著墨，尤其從駕駛座看向引擎蓋兩側隆起造型，明顯蘊含古典意味；高肩線設定和後掠式車頂更是將車身跑格極大化。

全新年式INFINITI QX50全車上下精心修飾。圖中可見精緻的車頂架和鍍鉻雙初尾管。圖／于模珉

整體配備豐富考究 後座可滑移並具10段角度調整

坐上駕駛座皮椅，眼前HUD抬頭顯示就是我最愛的駕馭感，頭上的全景玻璃天窗也開著，車內洋溢豪車氛圍；中控台仍採InTouch雙螢幕，下方中央鞍座左為專有造型線傳式排檔桿，右為中控螢幕控制旋鈕，手感佳且精緻。整體配備考究，尤其BOSE音響+12支揚聲器，音場設定挺好，設在左右內門板上的揚聲器罩也細緻討喜。後座既可前後滑移15公分，椅背還可做10段傾斜角度調整，也算其一大賣點。6/4分離式後座全傾後，置物空間可擴增至1,699公升。試駕車尾門除可電動啟閉，還兼有腳踢感應功能。論氣派，論配備質感，全新年式INFINITI QX50正蓄勢待發。

基本規格表：

車型：24年式INFINITI QX50風尚領航版

動力型式：直四VC-Turbo可變壓縮比汽油渦輪增壓

排氣量：1997c.c.

變速箱：XTRONIC CVT附8速手自排

最大馬力：268hp/5600rpm

最大扭力：38.8/4400rpm

參考售價：213萬元