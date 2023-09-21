晶片領域三箭齊發 英特爾Gaudi 3突圍

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英特爾技術長Greg Lavender介紹Gaudi 2。圖／張珈睿

從英特爾在人工智慧晶片佈局來看，目前主要有三類，分別是專門針對AI而生的Gaudi系列、Xeon處理器系列、GPU產品線。其中，Gaudi系列直接劍指輝達，欲爭奪AI算力市場的寶座，已經發布的Gaudi 2便是專為訓練大型語言模型而生，採用英特爾7奈米製程，並擁有24個張量處理器核心（Tensor Processor Cores）。

英特爾表示，一台大型AI超級電腦將採用Intel Xeon處理器和4,000個Gaudi2硬體加速器打造，Stability AI為其主要客戶。基辛格指出，下一代的Gaudi 3將於2024年推出，並採用5奈米製程打造，相較前一代，Gaudi 3將提供高達 4 倍的 BFloat16 功能、2 倍的運算能力、1.5倍的網路頻寬和1.5倍的HBM容量。Gaudi 3的後續產品將是2025 年的 Falcon Shores。

Falcon Shores 同樣備受市場關注，Gaudi系列晶片是基於英特爾先前收購的AI公司Habana，而Falcon Shore將在Habana的架構基礎上，將英特爾原有的GPU等技術進行融合。目前英特爾尚未公佈具體規格訊息，據了解，Falcon Shores晶片的高頻寬記憶體（HBM3）規格將達到288GB，支援8bit浮點運算，總頻寬將達到9.8TB／s。

對於英特爾及其AI晶片而言，這是一個重要時刻，因為由於巨大的需求加上供應鏈中的瓶頸，市場目前缺乏人工智慧加速器／GPU。如果英特爾能夠以具有競爭力的價格提供充足的加速器產品，將有機會挑戰 NVIDIA 和 AMD 等公司。