英特爾AI無所不在 信任、安全打造開放生態系

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於Intel Innovation第二天主題演講中，英特爾技術長Greg Lavender詳細介紹開發者優先、開放式生態系的理念。英特爾致力以開放、多元選擇、信任與安全為基礎，透過軟體定義、晶片加速的方式消除這些阻礙。

Lavender提到，英特爾的AI軟體策略，是以開放式生態系和開放式加速運算為基礎，實現無所不在的AI。

為輕易實現跨架構的部署，英特爾持續推動建立開放的生態系，包括成為Linux基金會的Unified Acceleration Foundation（UXL）的創始成員。這個跨產業組織致力於提供開放的加速器軟體生態系，以簡化跨平台部署的應用程式開發。Lavender指出，UXL為oneAPI計劃的演進，英特爾的oneAPI可程式化模型只需編寫一次程式碼，就能在包括 CPU、GPU、FPGA 和加速器在內的多種運算架構上部署。

另外，藉著提供可簡化AI安全應用的開發工具，減輕維護和擴充這些解決方案所需的投資，英特爾正在幫助開發者讓AI無所不在。Lavender表示：⌜開發者社群將成為產業轉型的催化劑，協助業界利用AI滿足目前和未來的需求。每個人都可以也應該負責任地部署AI。⌟