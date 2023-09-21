穩選前物價政院明出招 聚焦2大議題

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行政院穩定物價重點

為避免大選前民生物價飆漲，行政院再出手！繼台電宣布凍漲民生電價後，行政院22日將召開穩定物價小組會議，會中預計拍板汽、柴油貨物稅減徵措施延到年底。另為防止二度通膨蠢蠢欲動，行政院展開查處違法聯合行為，必要時啟動聯合稽查，嚴防物價哄抬、壟斷情事。

勞動部9月初完成基本工資審議，調幅超過預期達4.05％，經濟部19日電價審議也決議解除部分內需復甦產業的電價凍漲，讓國內物價傳出「漲聲」，二度通膨疑慮四起。

本次調整基本工資，主要是考量17項重要民生物資的通膨（CPI）年增率，調漲後使CPI上漲0.05個百分點，儘管主計總處預估下半年核心CPI年漲幅可望收斂，明年物價有望趨緩，但是行政院仍緊盯民生相關物價變動。

據悉行政院敲定22日由副院長鄭文燦親自主持、召開穩定物價小組會議，討論兩大議題：一是原訂9月底到期的汽、柴油貨物稅減徵措施，預計再延一季到12月底，和進口黃小玉免徵營業稅、小麥關稅全免、冷凍牛肉進口關稅稅率減半等其他減徵關鍵原物料稅負措施「對齊」，這也是減徵關鍵原物料稅負措施的第九波延長。

知情官員透露，之所以會延長汽、柴油貨物稅減徵，與近期國際油價攀升，間接影響到國內油價，也牽動到敏感的物價有關。即便國際原油價格持續走緩，但仍有較多不確定因素，在穩定民生物價的大前提下，將先延長汽、柴油貨物稅減徵措施到年底，屆期再評估是否延長。

另外，會議也將確保中秋節各物資充分供應。據悉，行政院已請農委會盤點各項應節農產品，包括豬肉等節前供應情形，目前評估可充裕供應中秋節市場需求，並持續監控批發市場行情變動，落實調配供應措施，確保節前市場供貨無虞，避免哄抬價格。

由於外界擔憂部分廠商藉由基本工資調漲、電價部分解除凍漲等議題漲價，行政院已指示公平會加強查處違法聯合行為，防止業者聯合漲價情事。

另外，物價聯合稽查小組也緊盯物價波動，分析漲價合理性，必要時將啟動聯合稽查，防止哄抬、壟斷情事。