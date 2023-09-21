慘！8月外銷訂單 連12黑

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台灣近一年外銷訂單金額表現

經濟部20日公布8月外銷訂單統計，金額降至460.4億美元，年減15.7％、為連續12個月負成長，主要受到全球通膨、升息壓力、終端市場需求不振及供應鏈持續去化庫存影響。即便樂觀期待第四季好轉，但今年全年外銷訂單將呈現第2年負成長。

經濟部統計處處長黃于玲表示，8月外銷訂單表現持續走弱，主因為全球終端產品需求仍然疲弱，促使電子產品、資訊通信產品的接單比預期更差。展望9月，新興科技應用持續擴展，加上國際各品牌消費性電子新品陸續上市，備貨需求逐漸增溫，可望挹注外銷接單動能。

不過全球經濟仍受通膨升息、俄烏戰爭、美中科技戰等不確定因素影響，加上產業鏈持續調整庫存，仍會干擾外銷接單表現。經濟部預估，9月外銷訂單金額將達500億至520億美元、年減14.7％至17.9％，第三季為1,438億至1,458億美元，年減14.1％至15.3％。

去年外銷訂單金額為6,667.9億美元，今年要「翻紅」還需3,000多億美元訂單金額，推估每個月訂單至少超過762億美元，難度太高，預計今年全年訂單金額將出現二連黑。

黃于玲強調，下半年外銷訂單將回歸常態，第三季優於第二季，第四季仍會較第三季成長，第四季外銷訂單能否轉正，要觀察幾個因素，包括AI商機是否發酵；產業鏈庫存回到相對健康水準之後，是否有對應的需求回升，帶動外銷訂單的挹注動能。

國際電子消費新品陸續上市，後續買氣是觀察重點。她說，依主計總處預測，第四季出口將呈現正成長，加上去年同期基期較低，預期第四季外銷訂單仍有機會轉為正成長。

另外，8月五大主要接單地區全部走黑，陸、港訂單109.0億美元，年減2％，連17個月負成長、追平2015年時最長紀錄；美國訂單150.1億美元、年減14.5％，連續10個月負成長。

歐洲訂單64.2億美元、年減33.6％、連續7個月的負成長；東協訂單63.0億美元、為歷年同月第二高金額，但由黑翻紅、年減11.6％；日本訂單25.4億美元，年減16.7％、連續3個月負成長。