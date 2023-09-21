美政府關門危機 成Fed 11月升息變數

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Fed利率決策聚焦5大重點

聯準會（Fed）台北時間21日凌晨2點公布利率決策，普遍預料按兵不動，市場焦點轉向Fed對停止升息及啟動降息時間點的討論。近日出現美國政府可能關門危機，稍早對Fed年底前至少再升息一次的預測，可能出現新變數。

美股20日開盤三大指數小幅上揚，道瓊指數、那指和標普500指數漲幅均在0.25％左右。

美國國會兩黨在2024財年（始於10月1日）預算案僵持不下，使聯邦政府關門危機再現，債券巨頭品浩（PIMCO）分析師警告，美國政府9月底恐進入全面且長時間停擺，使Fed在11月例會不敢貿然升息。

品浩分析師坎特里爾（Libby Cantrill）指出，Fed強調利率決策要視經濟數據而定，一旦聯邦政府停擺，GDP、失業率、通膨等關鍵數據就無法蒐集和發布。

Fed早已暗示9月例會暫停升息腳步，本次會後政策聲明不會有重大更動，外界料聚焦反映官員利率預測落點的點狀圖（dot plot）。

在6月的會議上，12位官員預期會繼續升息，6位官員預測不會再升，市場原預測9月例會預期升息的官員人數將減少，但在關門危機影響下，結果是否出現變化將是觀察重點。

明年降息幅度是另一焦點。據6月發布點狀圖，官員預期明年降息4次，每次1碼，讓政策利率目標從目前5.25％～5.5％區間降到接近3％。

LPL Financial首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）預估，今年利率不會改變，Fed可能在進入2024年的前幾個月，開始針對降息討論，年終假期購物季是重要指標，若成績不俗，Fed談降息或是明年第二季的事。

富國銀行投資研究全球固定收益策略主管雷林（Brian Rehling）預測，Fed年內再升息1次，利率水位比市場目前預期還高且持續更久。萬一經濟數據惡化Fed就會著手降息，但確切時間難判定。

晨星研究服務美國首席市場策略師塞克拉（Dave Sekera）指出，Fed已結束升息，明年6月之前，市場普遍不會將Fed降息的可能性考量在內，但晨星預估明年會降息4到5次。