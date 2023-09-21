10千金罕見同步收黑 外資1動作偏空策略轉向？

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受美國聯準會將公布最新利率決策的影響，在外資賣超182億元與內資觀望並獲利回吐，台股十千金20日罕見同步收黑，加權指數終場下跌101點或0.61％收16,534點，回測半年線支撐，成交量增至2,843億元近二日最多。

萬寶投顧董事長朱成志指出，從過去統計來看，8、9月美股跌的機率較大，但股市下跌應與利率沒太大關係，因市場已預期9月不升息，不影響股市格局，反成最佳買點。第四季美國迎來各式消費節慶、反攻力道強勁，唯一的變數是國際油價上漲，成未來通膨變數。

華南投顧董事長儲祥生認為，台股十千金是市場人氣指標，高價股在盤勢上攻時都一路往上，但20日全數收跌，可見資金正縮手觀望。櫃買市場是另一觀察重點，櫃買指數原先相對強勢、20日卻轉弱，後續看是否再續跌，若往下失守月線，代表本土資金也轉趨保守。

盤面上，跌深的AI概念股反彈，加權指數一度翻上紅盤，但因市場擔憂聯準會利率決策出現變數與外資恐壓低台指期結算，盤中最高僅小漲28點至16,665點後一路下滑，收盤前雖見買盤拉升使跌點收斂在百點之內，但尾盤仍是因信心不足跌逾百點。

值得留意的是，外資在現貨雖擴大賣超182億元，但在台指期則是淨空單減碼2,234口至6,165口，外資偏空策略是否轉向可以關注；投信與八大公股行庫則各自連35買與三買、買超23.64億元與37.26億元維繫人氣，自營商則賣超93.43億元，連四賣，合計三大法人賣超251.89億元。

朱成志指出，台股未來走勢重點看外資態度，近三個月外資賣超台股3,499億元，讓今年為止外資買超金額縮減到846億，大量出貨使台股不穩定，但內資投信連35天買超，成為穩定大盤重要力量，加上八大公股行庫、政府委外代操，預計第四季再投入1,810億，為選舉行情做準備。

接下來第四季，預期股市將會上漲，除傳統旺季、大陸從7月起陸續釋出政策，也將逐漸產生利多反應；台股方面，預期第三季財報出爐，市場見到AI股業績拉升，會從黑暗中見到曙光，大盤主流歸位。