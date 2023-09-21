房貸未降溫 央行管制估不退場

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近年全體銀行不動產貸款占總放款比率

中央銀行第二季意外宣布加碼房市管制措施，鎖定「特定地區」個人第二戶房貸，希望減緩金融資源過度流向不動產；但據央行統計，7月底銀行不動產貸款占總放款比率不降反升至37.21％，市場解讀央行管制效果尚未明顯見效，預料第三季管制將維持、不退場，但應不會推出新管制措施。

央行2020年12月以來，已祭出四波選擇性信用管制，今年6月出其不意再推第五波，新增規範自然人特定地區（六都加上新竹縣市）第二戶貸款上限為7成，受規範的特定地區包括六都及新竹縣市；雖然第五波管制不如前四波劇烈，但仍衝擊原本就已低迷的房地產市況。

對於突如其來推出房市管制，央行主要是考量全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高，持續由去年底36.83％一路成長至今年4月底的37.02％，但最新數據顯示，至7月底此比率未見下降，反而升高至37.21％，因此央行房市管制沒理由放寬。

央行總裁楊金龍日前強調，央行信用管制是希望資源不要持續流向不動產，兩措施有所不同，這次限縮貸款成數7成，「還算是溫和調整」。但後續引來「先買後賣」換屋族反彈，甚至建商一度揚言提告央行，在召集行庫開會討論後，央行後續宣布，符合規定者若與銀行簽訂切結書，擔保一年內移轉第一戶房產並清償第一戶房貸，即可不受第二戶限貸7成限制，減緩資金壓力。

市場解讀，央行出手打炒房不手軟，但政策發酵還需一段時間，出於金融穩定性考量，第三季央行管制不會急於退場，但也不致於推出新管制措施；後續來看，「平均地權條例」修正案、囤房稅修法的效果，央行將觀察房市交易價量變化，才會考量如何調整管制政策。

銀行主管認為，從整體角度考量，央行似乎也嗅出後續房市產生系統性風險的可能，第二季超前部署、預作準備；且下半年總體經濟前景不明，為避免任何不測，以央行一貫金融思維及邏輯，第三季管制措施不退場，續打安全牌，符合楊金龍領導風格。