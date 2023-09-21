央行Q3理監事會 政策利率料連二凍

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美國聯準會（Fed）在台北時間21日凌晨將宣布利率決策，台灣中央銀行同日下午也將舉行第三季理監事聯席會議，如無意外這次將維持政策利率「連二凍」，即重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率的水位，分別維持在1.875％、2.25％和4.125％。

據芝商所（CME）FedWatch的聯邦基金期貨投資人預測，Fed此次會議升息1碼機率僅1％，維持利率不變的機率達99％。市場解讀，美國升息漸入尾聲，有別於美國經濟及物價狀況，央行勢必更早進入升息終點，以現階段總體經濟及物價走勢來看，央行實無繼續升息的條件，9月利率應會持續按兵不動。

央行去年第一季以來維持「緊縮」基調，至今年第一季合計升息3碼，且去年第二季、第三季採取「價量搭配」、共調升存款準備率2碼，隨後政策調整為「溫和緊縮」，更在第二季按下升息的「暫停鍵」。隨下半年國內經濟前景不明朗，加上通膨預期逐步下滑，央行再升息的必要性大幅下降，第三季預料維持當前利率，這波緊縮逐漸走向終結。

金融業者全數認為，第三季央行政策利率將「連二凍」，8月通膨短暫出現反彈，加上總體經濟前景仍不明，景氣持續低迷，景氣燈號已連九個月亮出藍燈，加上Fed升息未鬆口升息終點，市場存在諸多變因，但預期央行公布答案，將不至於讓所有人跌破眼鏡。

銀行主管分析，廠商未來訂單能見度不高，加上大陸經濟復甦表現仍疲弱，未來國內經濟不確定能如期復甦，且各機構預估通膨壓力持續下行，預估央行態度將傾向保守觀望，維持政策利率不變。

另有學者認為，通膨壓力如預期穩步下行，升息關鍵將以經濟基本面為考量，由於五度升息對經濟影響已慢慢浮現，且當前景氣燈號仍亮藍燈，若持續升息恐影響景氣復甦，利率只要上調一點，企業每月壓力就會大幅增加，此時刻央行確實不宜再增加負擔。