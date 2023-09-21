國泰金調查：9月買房意願 創21個月新高

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國泰國民經濟信心調查房市部分

政府一系列平抑房價政策，讓民眾購屋意願上揚。國泰金控20日公布9月國民經濟信心調查，有19.2％受訪者認為現在是買房時機，是2022年1月以來的新高占比，雖然認為仍不是買房時機者占64.7％，但比年初72.1％大減7.4個百分點。

認是買房時機者拉升、不是者下降，推升9月買房意願指數回升到-45.5，亦是2022年1月以來的21個月新高。國泰金分析，顯示政府積極推動合宜的住宅政策，有助提升民眾買房意願。

9月認為現在是賣房時機者亦有32.2％，比上月增加0.7個百分點，也是11個月新高，代表不少民眾亦預估房價可能是相對高點，是可以賣房獲利落袋時機，同時間仍認為不是賣房時機的有48.4％，連續三個月低於50％，亦比去年底下降逾3個百分點。

國泰金每月初會定期對集團客戶發出電子問卷，9月調查民眾對房市的看法顯示，認為現在是買房時機者占19.2％，較8月提高0.7個百分點，亦較年初的14.3％，上升近5個百分點，占比逼近20％，為2022年1月以來的新高，而上一次逾20％是2021年12月的20.8％，之後就一路下滑，今年8、9月開始才有明顯提高，顯示民眾預估房價應會下跌，現在開始是買房時機。

但因為精華區房價下跌仍不明顯，因此9月認為現在仍不是買房時機者還有64.7％，但已較8月下滑1.4個百分點，亦是18個月來，首次降到65％之下。

國泰金表示，民眾買房意願增加，9月買房意願指數上揚，從8月的負47.6，到9月上揚至負45.5，創下2022年1月以來新高，應與政府近期推動或打算推動的住宅政策有關，例如新青安貸款方案推行、租金補貼年齡下調到18歲，或擬規劃推出「青年購屋積金支持機制」等，對買房意願有提升的效果。