公股銀：民俗月後 房貸進件成長

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民俗月後，房市旺。據公股銀行統計，農曆8月前五日的房貸進件較去年同期成長近2成，公股銀下半年房貸策略將繼續以自住、首購族群為主，對中央銀行21日的理監事會，公股銀均預期不會再加碼推出新的房市管制政策。

公股銀主管指出，雖目前僅有民俗月結束後五天的數據，但初步可看出下半年房貸成長力道值得觀察，預計房市的剛性需求仍強，整體房市下半年價格修正有限，但量能預計將較去年縮水。

觀察近二年房屋買賣移轉情形，去年2月初為農曆年、今年則為1月下旬，因此出現今年1月年增率為-47.74％、2月則是微幅成長，其他各月都是下滑，7月出現買氣回溫，單月年增率達5.58％。整體來看，今年以來還是衰退趨勢，前七月買賣移轉棟數為16.45萬棟，較去年同期的19.5萬棟，年減15.64％。

7月出現買氣回溫現象，公股銀主管分析，7月平均地權條例修正案全面實施、8月新青安房貸上路，使得近期房市交易先後出現提前布局及遞延置辦的效應，後續還是要持續觀察量價變化。到目前為止央行五波信用管制，已有明顯成效，9月央行理監事會議應該不會有新的打房措施，「房市壓制過頭也會引發市場危機，房價如果能夠穩在目前的狀態是最好的」。

土建融方面，公股銀主管說明，今年目前案量持平，能新建的土地越來越少、尤其都會區，致使新開發土地案件較少，不過都更和危老案熱起來，是公股銀積極開發的方向。