新債王示警 美經濟恐衰退 美元將重貶

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美國聯準會（Fed）開會前夕，「新債券天王」 岡拉克（Jeffrey Gundlach）針對美股、美元與可能出現的經濟衰退發出系列警告。他認為，美股投資人未察覺到「危機即將來臨」，美國經濟明年可能陷入衰退，而聯邦政府在下次經濟衰退期間可能大幅增加支出，導致美元重貶。

雙線資本（Doubleline Capital）執行長岡拉克日前參與加州Future Proof會議時表示，受惠於人工智慧熱潮與未來轉向降息可能提振企業營運的預期下，標普500指數與那斯達克今年迄今分別大漲16％與31％。

但投資人忽視「惡魔即將出現」的徵兆，包括最近一波企業裁員潮與創紀錄的卡債令消費者備感壓力等，他表示：「經濟正在走疲，明年可能出現一次衰退，各項指標清楚顯示這一點。」

岡拉克認為，美國今年經濟成長由政府支出支撐，這不僅危險也難以持續。他說：「我們的預算赤字佔國內生產毛額（GDP）的8％。今日情況與全球金融危機最嚴重時刻差不多。」

Fed連番升息以對抗通膨，將利率提高到逾5％。意味政府數兆美元債務的利息支出將暴增。

岡拉克表示：「即將到期的債務將帶來毀滅性後果，Fed未來幾年不可能將利率維持在5或6％而不導致這個國家的破產。」他預測，明年上半年將首度降息。

岡拉克亦警告，政府在下一次經濟衰退期間可能大幅提高支出，將美國推向財政崩潰邊緣。 岡拉克表示，若此事成真的話，美元可能遭到「完全放棄」。