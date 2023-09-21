AI快滿血復活了？外資唱高緯穎、技嘉等指標股

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外資護航電子指標股跌深反彈

輝達與台系AI指標股高點修正以來，利空傳聞愈演愈烈，惟外資實際與客戶對談發現，機構法人對AI投資興趣並未熄滅，而是更青睞股價與預期雙雙修正者，里昂證券重申看多台光電、金像電、緯穎，瑞銀更是逆勢調高緯創股價預期至140元，於寒風中送暖，摩根士丹利證券重申技嘉「優於大盤」投資評等。

AI領頭羊輝達股價自8月底高點迄今，修正約一成左右，台系AI供應鏈更是下挫成重災區，先前當紅的廣達、緯創、緯穎等指標股回檔來得又急又猛，市場接著傳出訂單下修利空，然隨股價拉回已深，加上外資終於出面捍衛，AI族群止跌回穩機會浮現。

里昂證券最近於2023年投資者論壇上發現，機構法人確實對AI意見多空交雜，擔憂評價偏高、缺乏殺手級APP，但對輝達L40S規格與需求興趣不低，同時，投資者亦開始關注一般伺服器的復甦腳步。

對應到相關零組件領域，投資者對PCB與銅箔基板（CCL）競爭版圖相當關切，其中，里昂最看好台光電於AI伺服器供應鏈地位，認為其在加速器模組（OAM）居壟斷地位、在通用基板（UBB）市占率高，亦看好台光電在UBB PCB領導地位，雙雙給予「買進」投資評等，推測合理股價各是520元與260元。

瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉指出，緯創今年以來股價倍數大漲，主要是反應轉型有成與受惠輝達商機，惟因股價上揚至2024、2025年每股稅後純益（EPS）的17倍、13倍本益比位置，突破7～15倍的歷史區間，使評價偏貴成為主要爭論，也導致股價嚴重拉回。

但是，瑞銀強調，緯創2023～2027年EPS年複合成長率高達33％，遠高於2005～2020年的7％，並估計AI相關事業明、後年占整體營業利益的比重來到15％與18％，現在這波股價拉回，反而是進場的好時機。

里昂證券指出，自美國日前宣布禁止對中東部分國家出口AI晶片消息傳出之後，緯穎股價迄今已下跌17％，有鑑於股價跌深、市場預期重新設定，加上緯穎第四季起將開始出貨特殊應用晶片（ASIC）伺服器給雲端服務供應商客戶，里昂對緯穎推測合理股價高達2,480元，潛在上檔空間逾八成。