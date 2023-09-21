陸證監會正向回應 AMAX-KY 有望在台IPO

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繼奇鋐科技子公司富世達之後，AMAX-KY艾瑪斯科技公告，日前依據中國大陸《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，向中國證監會進行備案，經證監會審理相關資料後，通知AMAX-KY不納入境外上市備案管理範圍。AMAX-KY預計10月舉行業績發布活動，進一步推動在台IPO。

證交所於7月上市審議委員會中，通過艾瑪斯科技控股（AMAX-KY）的上市案。不過由於中國證監會4月份的新規定，營運主體（營收占比超過五成）在中國大陸者，赴海外IPO或增資時，都要報請證監會備查，市場原本擔心AMAX-KY和富世達都可能受到影響。

AMAX-KY發布重訊表示，經向證監會備案後，獲得「不納入境外上市備案管理範圍」的通知，可望加速在台灣IPO腳步。

AMAX-KY負責人為倪小菁，資本額3.62億元，申請上市時淨值11.78億元。2022年稅前純益2.47億元，每股稅後純益（EPS）5.1元；2023年上半年歸屬母公司業主綜合損益1.47億元，累計EPS4.07元。8月營收5.28億元，年減2.95％，累計前八月營收40.01億元，較去年同期減少15.07％。

AMAX-KY主營業務為AI高效能運算、高密度伺服器和存儲、液冷整機櫃、企業伺服器硬體解決方案等。主要市場在美國，占比46.97％、中國和歐洲占53.03％。全體董事9席共持股76.22％。