越跌越想買！6成民眾看好未來半年台股

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台股9月震盪加劇，但股民越跌越想進場。國泰金控20日公布9月國民經濟信心調查結果，有近6成受訪民眾認為台股在未來半年會持穩，其中有近37％認為指數會繼續上攻，預估半年內台股會下跌者約26％，較上月27％略降。

同時有30.3％的受訪者有意將現金或定存轉進股市投資，想進場撿股市便宜者的比率已連四個月在30％以上，股市投資已維持八個月「正意願」，代表散戶力量不散。

據國泰金9月初最新問卷調查結果，有59.5％受訪民眾認為未來半年台股會持穩或上漲，其中認為上漲的民眾仍是多數，占36.9％，認為半年內台股行情穩定盤整的民眾則約佔22.6％，為2020年1月以來最高，認為半年內下跌的民眾占26.4％，相較1月有44％民眾預估台股會下跌，占比明顯下降。

國泰金調查顯示，9月有30.3％受訪者有意趁這波回檔時期逢低加碼，將現金或定存轉入股票投資，有意加碼者的占比已連續四個月逾30％。

投資股票意願下降的民眾則約占17％，相較1月到25.9％，9月已大幅下降8.9個百分點。

9月台股的樂觀指數為10.5，是從今年1月後連續8個月正數，且已連續四個月維持在10以上，代表投資人看多者大於看空者；投資人風險偏好指數9月為13.3，也是連續八個月為正數，亦連續四個月在10之上。