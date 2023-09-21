13.2吋 華為25日推最大平板

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

華為25日將舉行秋季新品發表會，除已上架販售的Mate 60系列外，還將推出號稱「十年大作」的最大平板Mate Pad Pro，該面板尺寸達到13.2英吋，將搭載目前中國市場最自豪的麒麟9000S處理器，以及「星閃技術」，成為華為首款星閃產品。

有電子業者認為，華為近日推出的一系列產品，逐步可見半導體晶片實力提升，對台系廠商將形成價格壓力，但對應台灣供應鏈中的零件廠商，特別是電路板、連接元件等族群，則可望因此受惠。

據了解，該面板尺寸達到13.2英吋，同時也將搭載目前中國市場最自豪的麒麟9000S處理器。華為同時宣布，第一代平板電腦發表至今10年，全球出貨量超過1億台。

華為官方指出，Mate Pad Pro將搭載「星閃技術」，成為華為首款星閃產品。星閃是華為推出的無線短距離通訊技術，匯集藍牙、WiFi等技術，適用於消費電子、居家智能、新能源車等領域，目標是取代手機上的藍牙功能，成為新的中國標準。

華為表示，星閃是中國原生技術，聚集中國300多家企業和機構的智慧，華為則是星閃技術研究和標準制定的主要貢獻者。

華為終端CEO余承東日前表示，鴻蒙系統4.0將和星閃技術結合，應用在多個場景中。星閃也將為鴻蒙生態圈帶來6大變革，包括：更低能耗、更快數據傳輸、更低傳輸延時、更可靠無線連接、更廣訊號覆蓋、更大組網規模。

華為副董事長兼財務長孟晚舟20日在華為全連接大會上提出全面智慧化策略，有三大目標，首先，讓所有物件可聯接。不只是實體的，也包括邏輯的、虛擬的；不僅包括數位化的設備，也包括傳統的終端和裝置；不只使數據上得來，也讓意圖下得去。其次，讓所有應用可模型，透過大模型範式，讓智慧應用快速惠及每個人、每個家庭、每個組織。

第三，讓所有決策可計算。以算力的無所不在，加速智慧的無所不及，並讓數據的潛力在運算中不斷釋放與疊加。孟晚舟說，在全面智慧化策略的指引下，華為將持續打造堅實的算力底座，使能百模千態，賦能千行萬業。