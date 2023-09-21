World Gym申請IPO 明年首季掛牌

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World Gym小檔案

繼柏文健康事業（健身工廠）之後，台灣將有第二家股票上市健身房，香港商世界健身事業（World Gym）台灣分公司宣布送件申請股票第一上市，預定明年第一季掛牌。World Gym全台有118家，規模居台灣業界第一。

World Gym經營範圍除台灣外，也將擴大至亞洲市場，內部規劃海外首站鎖定泰國市場。中華開發資本所管理亞洲基金，已入股World Gym取得23.71％股權與二席董事。中華開發資本20日在World Gym產業論壇時透露，同金控的中國人壽也將與World Gym簽約，擴大雙方的合作案。

World Gym申請上市時的實收資本額10億元，去年稅前盈餘3.68億元，每股稅後純益（EPS）達6.15元。

World Gym於20日舉辦「運動健康趨勢高峰會」，World Gym台灣區董事長暨總經理柯約翰表示，中華開發資本2017年投資World Gym，成為第一家投資World Gym的私募基金，並在公司內控、報表及流程等，給予公司很多指導。

中華開發資本代理總經理南怡君，及喬山總經理羅光廷，20日也出席論壇致詞，柯約翰、羅光廷、永悅健康執行長陳俊嘉、祝三實業研發協理賴才雅等人，擔任論壇的與談人。南怡君指出，World Gym是公司在民生、消費等領域最重大的投資之一，也是中國人壽長期的好夥伴，而中華開發資本投資World Gym有三大重要意義，包括ESG、數位化及智慧化。

她指出，World Gym最近不僅導入數位化、智慧化服務，也跨足零售領域，這與中華開發資本最近投資趨勢所觀察的智慧製造、智慧醫療、數位經濟與生活等投資趨勢，完全一致；亦即，World Gym完全掌握現在產業流行的大浪潮。

羅光廷透露，他認識柯約翰超過20年，柯約翰從第一家健身俱樂部開始做，當時喬山也主打全球自有品牌，柯約翰用了很多科技，做會員管理，讓會員運動更有效率，包括穿戴裝置、訓練裝置，及很多APP，讓會員輕鬆做運動，都是World Gym的營運特色。