World Gym柯約翰：健身滲透率將倍增

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

健身房已成為男女老幼健身的新選擇，World Gym台灣區董事長暨總經理柯約翰20日表示，目前台灣人口健身滲透率為4％～5％，因運動習慣要從年輕時養成，看好未來台灣人口健身滲透率將繼續成長至8％～10％。

他指出，年輕族群會員是World Gym營運成長動能，過去健身房以有氧運動為主，現以重量訓練為主，未來World Gym將整合運動科技，吸引消費者前來健身房運動。

柯約翰透露，運動科技、人工智慧、大數據將為健身產業開創新局面，但要如何將健身與科技整合運用，業者要激盪出「3 Mores」，包括更多人、更多訓練、更多改變，屆時健身產業將採策略聯盟的方式，透過科技、解讀統計，帶給所有人正向的健康。

World Gym偕同中華開發資本主辦「2023運動健康趨勢高峰會」並舉行跨產業專業論壇。喬山總經理羅光廷在論壇中表示，喬山身為World Gym的長年合作夥伴，觀察到World Gym全台據點最多，成為大家的好鄰居；會員在World Gym做運動，因為World Gym結合科技及人工智慧裝置，成為新一代的時髦社交。

羅光廷說，全球健身器材商機，商用市場占1,000億元，家用市場占3,000億元，健身房市場未來會逐漸延伸到家用市場，兩者整合流通，密不可分。