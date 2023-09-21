高載客、高票價 長榮航 今年獲利續拚新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

長榮航空下半年營運概況

長榮航空與國泰世華銀行20日宣布再度合作發行長榮航空聯名卡，長榮航空總經理孫嘉明表示，7月以來航空燃油上漲超過三成，票價已調整仍無法全部反應，目前透過高載客率、高票價策略，今年獲利仍可拚史上新高。

長榮航空董事長林寶水表示，國泰世華銀行自2016年與長榮航空合作推出聯名卡，已經累積發出超過25萬張的新卡，鑑於雙方合作效果不錯，今年再續前緣，推出第二代聯名卡，並以「消費5元累積1哩程」累積里程等更多優惠，期望把會員找回來，讓旅客滿意。針對長榮航空下半年營運展望，孫嘉明表示，7～8月暑假旅遊旺季過後，9月營運偏淡，但不會低於8月太多，10月開始到隔年農曆春節就是傳統旺季，下半年營收確定優於上半年。

孫嘉明說，近期也針對熱門的航線及季節性需求，採取放大機型及增班，藉此提升營收。例如為了搶進日本賞楓旅遊商機，特別在10～11月期間針對仙台、札幌二個航線採取放大機型，仙台航線從原A321放大至A333機型，座位數從184席增為309席；札幌航線從A333機型放大至波音777，座位數從309席增為333席。

孫嘉明表示，在增班部分，從11月起高雄─福岡航線從每周三班增為五班，自10月29日冬季班表起，西雅圖航班由每周七班增為每周十班，屆時北美航線將提供每周87班，沖繩航線每日一班增為每日二班。

針對華航、星宇積極開闢北美新航點，孫嘉明指出，長榮航採取增班北美航線，銜接東南亞等地的轉機客，以綿密的航網來鞏固北美八大航線的優勢。

此外，攸關長榮航獲利的國際油價從7月一路上漲，最新9月19日新加坡航空燃油FOB每桶達121.01美元，比6月30日的91.22美元，上漲約32.65％，幅度頗大。孫嘉明表示，對客運及貨運航線客戶順利徵收燃油附加費，但僅約反應油價上漲約三分之一，其餘部分要靠著高載客率、高票價等來支撐，預計第三季獲利與第二季差不多，今年力拚獲利創新高目標不變，高票價可望持續延續至2024年第一季，2024年獲利看油價動向。