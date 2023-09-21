裕隆城試營運 跨域品牌大集結

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醞釀近十年的新店裕隆城20日開始試營運，首日營業前即吸引大批民眾在門口排隊等入場，除有亞洲最大誠品的號召，由於商場五樓為裕隆自行招商，集結裕隆集團旗下生活餐飲事業各新品牌集結進駐，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮更是高度關心，20日不斷透過幕僚掌握現場最新狀況。

據悉嚴陳莉蓮在試營運前已數次親赴裕隆城勘查，對五樓集團品牌櫃位更是提供陳設看法與意見，對於裕隆城試營運相當重視。尤其裕隆集團今年70周年，裕隆城所在地正是裕隆的起家厝，從汽車廠華麗轉身為裕隆城，更顯意義非凡，加上近年裕隆持續推動務實轉型，當中包含跨足時尚生活事業，也都藉此次裕隆城開幕正式集結登場。

裕隆旗下服飾品牌包括嘉裕Carnival、亞曼尼Emporio Armani、自創丹寧服飾TAI YUEN的TY SELECT、戶外運動機能ZMO等，紛紛在裕隆城內設立全新形象店或設櫃；餐飲事業有台元旗下餐飲品牌「TOK盡興時光」首度公開、嘉裕的「勺日」也在裕隆城內展店，宣告裕隆集團餐飲事業進入多品牌發展。

裕隆還特別於裕隆城五樓中央策展區規劃「裕隆70人車生活特展」，希望傳達裕隆成立以來實現造車夢想和共好永續宜居城市的歷史故事。外傳現場將展出飛羚及自有品牌納智捷電動車n7等實車，裕隆則澄清並無此規劃。

除自家品牌外，日系連鎖品牌無印良品MUJI也響應裕隆集團的號召，在新店裕隆城開出逾500坪大店，成為新北最大店。MUJI表示，今年以來持續開大型店，除裕隆城500坪大店外，預計今年底前還將於高雄大立開出全台最大的千坪大店，持續推進營運規模。