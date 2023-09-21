誠品2.0新店 首年人流看千萬

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號稱史上最大、占地1.9萬坪的誠品生活2.0新店，新店裕隆城店，20日試營運塞爆人潮。誠品指出，新店標誌誠品從書店、文創擴大為生活風格產業，並寫下籌備時間最長、量體最大、投入成本最高、人力資源最多等四大紀錄，預估人流首日達4萬～5萬，首月破百萬人次，一年人流要拚千萬以上。

誠品生活新店營業面積是信義店的1.5倍，共計250個品牌進駐，包下新店裕隆城地下一樓至四樓，在信義店年底熄燈後，將是誠品生活最大店，也是首家2.0大店。誠品董事長吳旻潔曾估計，誠品生活新店年營收目標上看40億～50億元。

誠品今年除計畫開逾10家社區店，還有台中七期的台中480店預計10月分階段開業，營業規模約7,500坪，是中南部最大據點。明年第四季，誠品與餐飲品牌碳佐麻里共同打造的台南旗艦店也將開幕。據了解，這些大店將朝2.0生活風格大店規劃。

誠生通路發展事業群總監賴光耀透露，誠品生活新店鎖定大台北南區為目標客群，概算約60萬人，主營三大項目包括餐飲（面積占比35％～40％）、生活風格（約45％）、誠品自營品牌（約15％～20％），但論營收貢獻，預估餐飲、生活零售（含書店）將各占一半。

賴光耀表示，誠品生活新店三樓則有三大展演空間，將策畫多元活動；四樓為誠品書店，從一樓大廳也能搭乘手扶梯直達，書量、空間規模僅次於誠品松菸，是第二大的誠品書店，30日起將24小時不打烊，歡迎讀者夜遊探訪。