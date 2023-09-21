四大航空聯名卡 角力激化

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疫後出國旅遊潮，讓四大發卡行的航空聯名卡競爭白熱化，國泰世華長榮航空聯名卡、中信銀華航聯名卡、台新銀國泰航空聯名卡、玉山銀星宇航空聯名卡角力，國泰世華銀喊出發卡量「倍增」目標，台新銀也喊出今年發卡成長率要有四成。

「累積哩程」成為航空聯名卡競爭關鍵，20日宣布與長榮航空「續約」的國泰世華銀，9月端出「最優5元累積1哩程」，是目前航空聯名卡中累哩回饋最佳。國銀主管不諱言，推出較好累哩回饋，「都是為了競爭力」，但要推出較優累哩回饋，不只銀行要負擔成本，合作的航空公司也要有共識，共同挹注行銷資源才可行。

國泰世華銀表示，長榮航空聯名卡約累積25萬張卡量，前八個月卡友在買機票與海外消費金額比2019年疫情前高出4成，與去年同期相較，今年消費金額也明顯成長逾七成，在續約後，希望達成發卡量「倍增」。

台新銀2017年與國泰航空合作發行聯名卡，當年也訂出首年15萬卡、五年50萬卡的目標。台新銀指出，今年國泰航空聯名卡的發卡量與消費金額，較去年成長約四成，今年訂定發卡量要較去年成長四成、約1萬張卡的目標。

中信銀2020年標下華航聯名卡發卡權，當時喊出第一階段15萬張的目標，終極目標是發卡30萬張。中信銀說明，因今年國境開放，國人海外旅遊復甦，華航聯名卡不管是在發卡數、消費金額、消費筆數等，前八月較去年同期有倍數的成長。

國泰世華銀打算2024年發出3,000張～5,000張「邀請函」，邀請年消費達300萬元以上高端客戶辦長榮航空金屬卡，卡面鑲嵌知名奧地利水鑽，每張成本約上萬元。