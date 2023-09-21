和大美國廠 可望2027開賺

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汽車傳動系統零件製造商和大工業亞洲以外首據點投資案正式啟動，和大董事長沈國榮20日表示，美國新墨西哥州新廠預計可於2025年第二季量產，首條生產線訂單已經全滿，當年度就可貢獻12億～13億元營收，目標設廠第二年營收貢獻達25億元並損益兩平，拚2027年開始獲利。

和大20日與新墨西哥州州政府共同舉行投資說明會，沈國榮、和大執行長沈千慈，及新墨西哥州州長葛麗森等州政府官員皆出席。沈國榮表示，和大除正式啟動在美投資腳步，更象徵集團於全世界區塊鏈在地供應生產的里程碑。

沈國榮進一步表示，此次赴新墨西哥州設廠，將引進新的機械設備及3.0自動化生產線，第一條產線還沒建設接單已全滿，和大規劃最快2025年第三季向董事會提出擴大投資計畫。

葛麗森進一步說明，和大新墨西哥州廠占地共30英畝，投資金額9,900萬美元（約合新台幣31.69億元），將雇用至少350名員工，並可獲當地政府300萬美元的補助。

沈國榮指出，和大有60％客戶在美國，新墨西哥州廠完工後，將就近供應美洲市場，台灣廠轉為主供東南亞、大陸及歐洲市場。對於大客戶特斯拉將擴大墨西哥投資，沈國榮指出，新墨西哥州距離墨西哥相當近，未來供貨墨西哥也沒有問題。

沈國榮表示，新墨西哥州廠第一階段兩期三條產線約可貢獻營收25億元，未來若訂單增加，投資規模不會只有30億元，不排除繼續加碼。事實上，和大目前除特斯拉已躍升為第二大客戶，其他亦出貨包括Lucid及Rivian等美國新創電動車廠，同時也切入既有車廠客戶的電動車供應鏈。隨著在美設廠就近供應，法人看好，將有助於和大擴大爭取美國新能源車訂單。

沈千慈表示，父親沈國榮過去在業界享有「台灣齒輪王」的美譽，經由此次投資，台灣齒輪王將進化為「全球齒輪王」。