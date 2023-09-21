陽明談Q4海運 3因素、1指標影響運價後市

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陽明近一年平均運價走勢

陽明海運20日舉行線上法說示警，全球仍受高通膨、高運能、升息等三大因素影響，市場供需失衡問題持續，加上第四季進入傳統淡季，不容樂觀。接下來，將觀察歐美感恩節、耶誕節等節慶產品消費情況，若有助於去庫存，可望縮短歐美淡季期間。

法人關注，陽明各航線損益狀況？根據陽明簡報資料，最近一年每20呎櫃平均運價，從去年7月的2,927美元一路下修跌破900美元關卡，至今年6月已跌至810美元，但近期跌幅已大幅收斂。

陽明透露，今年上半年各航線表現有好有壞，目前毛利率拉回到接近疫前水準，且上半年本業沒有虧損仍然獲利。不同航商之間，業務結構、規模有差異，陽明會持續追求改善獲利的空間。

針對運價走勢，陽明指出，第三季東西向特別是美國線運價開始穩住止跌，但大陸十一出貨潮不如預期，拖累近期歐美長程線運價再度下修，亞洲近洋線受到大陸經濟不佳的影響也下跌。

第三季運價較上半年成長，但第三季傳統旺季並沒有以往暢旺，主要受到歐美經濟與需求沒有完全恢復影響。

展望第四季，陽明直言，海運業仍有很多不確定性，若歐美感恩節、耶誕節銷售情況變好，可加速去庫存，有助於縮短歐美淡季。

陽明表示，截至今年9月，陽明船隊總運力93艘、70.5萬TEU（20呎櫃），目前主要進行航線調整計畫，明年沒有新船交付，運力和航線不會有太大變化，會先將原本船舶不足的航線補足。

至於整體海運市場，陽明提到，根據業界觀察，若是缺工缺料，整體交船進度就會推遲，而碳排新規又會加速舊船拆解，將有助於消化過剩運力。

也有法人問到巴拿馬運河臨嚴重乾旱問題，當局採取限航措施對貨櫃海運的影響？陽明表示，貨櫃船因提前預訂過河閘門時段享有通行優先權和保障名額，船期安排上尚無重大影響。