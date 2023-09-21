最低工資法、囤房稅2.0 政院今通過

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行政院會將通過法案重點

立法院即將在明（22）日開議，被視為新會期優先法案的《最低工資法》及俗稱「囤房稅2.0」的《房屋稅條例》，將在今（21）日行政院會通過。其中，為避免民眾所得被物價通膨侵蝕，《最低工資法》將有消費者物價指數（CPI）等多元指標入法。

行政院會這次罕見一次通過高達八個修正草案，其中又以《最低工資法》和《房屋稅條例》最受關注。行政院日前核定明年基本工資連續八次調漲，月薪調升至2萬7,470元、時薪183元時，行政院長陳建仁就指示儘速擬定《最低工資法》草案。

根據草案內容，除了「消費者物價指數（CPI）年增率」被列為應參採指標外，其餘包括勞動生產力指標年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況等十項數據，則是得參採指標。過去比較有爭議的最低工資適用範圍，目前共識是以勞動基準法為適用對象。

至於囤房稅2.0，根據財政部規劃，將針對特定房屋以外的非自住住家房屋，從現行縣市歸戶改採全國歸戶，法定稅率自現行1.5％～3.6％調升到2％～4.8％，且要求地方政府都應按全國持有戶數制定差別稅率，並全數累進課徵。

另外，對於全國單一自住且排除豪宅者，稅率可從現行1.2％降至1％，一般自住稅率則維持1.2％。建商取得但未售出的建物，兩年內可適用2％至3.6％稅率，但超過兩年即適用2％至4.8％。修法後，將有346萬戶房屋稅負減輕、占38％。至於受囤房稅新制改為全國歸戶的影響數量約36萬戶，這些人的房屋稅負將增加，合計政府每年整體稅損9.4億元。

行政院會通過囤房稅2.0後，將以院版提交立法院排審，並與其它立委提案版本或黨團版本併案審查。如能在新會期通過，後年5月的房屋稅即會適用新制。