台電 最快大選後重新檢討電價

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包括國發會及經濟部都預估，國內景氣可望在第四季落底，明年經濟表現也將比今年好。據了解，為避免台電虧損擴大，最快明年總統大選後，台電將重新檢討電價，屆時只要景氣復甦力道夠強，不僅會檢討減半調幅的產業，重新討論調漲電價的可能性也將提高。

台電19日召開電價費率審議會，僅補漲百貨、餐飲等用戶15％電價，經濟部表示，食品工業跟市場等會直接影響物價的用戶維持凍漲，因此評估對物價影響有限；至於恢復原價的大型餐飲的高壓用戶，並非民生物價，則不在穩定物價政策的範圍。

另外，台經院景氣預測中心主任孫明德認為，內需景氣現在大好，面對消費者的零業者沒有必要立即調整商品價格，尤其電價成本並不是現階段最困擾內需業者的經營要素，目前最大麻煩還是服務人力短缺。

孫明德指出，服務業的電價支出占成本比例遠低於人力成本，因此估計業者此次會自行吸收電價漲價比例，不太可能轉嫁為民生物價上揚的刺激因素。台灣綜合研究院院長吳再益依長期電價變動對經濟的影響來計算，認為此次電價針對性調整，對百貨公司的成本變動，微乎其微。

商業發展研究院董事長許添財表示，此次電價調整是恢復應有的正常秩序，疫情對服務業經營的困擾也已經淡化，是基於公平的商業環境而恢復。

包括國發會及經濟部都預估，景氣可望在今年第4季落底，並從明年開始循環復甦。由於台電預估到年底的累積虧損將達4千億元，以時程來看，最快明年總統大選後，包括產業景氣及選舉的干擾因素都將排除，屆時可能重新討論合理的電價。

主計總處統計，我國電價低於大多數國家，其中工業用戶雖僅占1.4％，但用電量卻達56％。由於工業用戶主要生產外銷商品，電價調整不致影響國內物價，因此經濟部去年7月及今年4月曾兩度調漲產業用電大戶調價15％及17％，預計工業用電可望率先進一步反映台電成本。