國泰金調查 預期今年通膨率高於2％

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國人對通膨預期仍處於高點。國泰金控20日公布9月國民經濟信心調查，有高達85％民眾認為今年通膨率會高於2％，且有近52％的民眾預期一年後的通膨仍會高於2％。

據國泰金調查，受訪民眾對今年的平均通膨預期值為2.5％，有高達85％的民眾認為今年通膨率會高於2％，顯示民眾對於通膨預期持續處於高點。其中有87.5％民眾認為現在物價過去半年增上漲，也有高達81.7％民眾認未來半年物價會較現在上漲，比率較8月增加2.7個百分點。

國泰金同時也調查民眾對未來一年後通膨率的看法，有51.8％的受訪民眾，預期一年後國內通膨仍會高於2％，更有15％的民眾認為一年後通膨會高於3％；42％民眾則認為一年後通膨會落在0％～2％的區間。

針對民眾對未來一年物價漲跌判斷的主要因素，調查結果顯示，35.2％的民眾認為最主要的因素為外食、蔬菜水果、衛生紙等民生消費品價格變化，24％的民眾認為是經濟景氣影響大，17.5％民眾認為原油、鋼鐵等進口原物料價格會影響物價漲跌，而11.9％民眾則根據目前與過去的通膨判斷，顯示多數民眾主要是以與日常生活最直接相關，並且購買頻率較高的民生消費品價格，來判斷未來一年的物價漲跌走勢。

在經濟成長率的預測上，受訪民眾對今年國內經濟成長率的平均預期值為1.7％，僅有23％的民眾認為今年經濟成長率會在2％以上，較8月的50％大幅下降，顯示民眾對於經濟成長看法已偏向保守。