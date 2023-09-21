陽明H1仍獲利 營運尚有轉機

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貨櫃海運價量雙雙向下修正，航商獲利與股利受關注，陽明海運20日法說會強調，集團上半年本業還是獲利，且持續改善獲利空間。法人則認為，第三季歐美運價反彈，且陽明不用再列未分配盈額稅，還有利息挹注，業績與營收有機會好轉。

至於投資人關心的股利政策，陽明表示，會等到年度結束，才會深入討論。

陽明第二季稅後純損1.3億元，每股純損0.04元，為2020年第三季以來首見；累計上半年稅後純益32.7億元，每股純益0.94元。據法人分析，陽明第二季本業其實還是有獲利，出現虧損主要是因為列了40多億元未分配盈餘稅。

陽明表示，上半年航運市場主要受到通膨壓力及全球經濟不穩定影響，且運價相較去年同期下滑，導致營收較去年同期減少。第三季美國線運價反彈，目前雖有回落仍有利可圖，還有油價和去年相比，每噸低200、300美元，若有需要，也可藉由燃油附加費分擔成本壓力。

陽明8月營收122.37億元，月增6.82％、年減65.13％，主要受惠美國線貨量增加及運價上漲；累計前八月營收956.93億元、年減66.77％。

展望後市，陽明表示，近期主要國家核心通膨仍頑強，需求持續疲軟，庫存去化仍在進行；同時大陸經濟低迷，前景充滿挑戰。貨櫃市場面，根據Alphaliner統計，第二季貨櫃裝載量較第一季已有提升，然而短期內航運市場景氣仍屬保守，需審慎應對。

陽明新船要到2026年才會交船，此前運力不會有太大變化。