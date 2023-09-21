林伯豐示警：基本工資漲 將拉抬物價

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三三會理事長林伯豐20日示警，2024年基本工資調漲4.05％後，勞健保也將跟著調漲，並進一步帶動物價大幅調升。

三三會20日舉行9月例會，林伯豐說，基本工資明年調漲後，建議調整勞保、健保負擔比例，在不增加勞工負擔下，政府負擔比例應增加，以減輕企業的壓力，同時央行應維持匯率穩定，以及財政部維持大宗物資的關稅、貨物稅、營業稅、印花稅降稅、免稅等措施，以避免進口產品價格上漲，進一步帶動物價抬升。

為免基本工資的調整，每每造成企業經營壓力、物價的波動，林伯豐也呼籲，應儘速通過《基本工資法》，納入一定參考指標，包括第三方公正機構針對薪資調幅對產業、勞工的衝擊分析，給予勞資雙方理性的討論空間。

另外，林伯豐直言，在基本工資都已經調漲下，電價也勢必要調漲，但要漲也不要選後才漲，而是要逐步、面對現實來漲。

他認為，政府能源政策的錯誤導致台電的虧損，「台電的危機也是台灣產業的危機」，政府應正視並重新思考能源規劃，將能源配比中核能發電調整為30％，達到穩定供電、合理電價目標。

至於景氣，林伯豐認為，整體經濟令人擔憂，但是今年是谷底，台灣有良好的供應鏈、人才以及資金環境，加上人民努力工作的特質，只要政府和企業互相配合，政府又能有聰明的對策，例如協助產業的投資、紓困，同時鼓勵人才的培育等等，明年會更好。