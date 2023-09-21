光學器材接單 結束連18黑

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經濟部20日公布8月外銷訂單統計，光學器材因大尺寸電視面板價格上漲，挹注訂單成長，但背光模組接單減少，抵銷部分增幅，訂單金額來到18億美元，年增2.5％，為2022年2月以來首次轉正，也是各類別中唯一正成長的貨品。

即便8月外銷訂單表現不如預期，包括資訊通信產品、電子產品等主要接單貨品都出現長黑。據統計，資訊通信產品受全球通膨及升息影響，終端需求持續走緩，致筆電、手機、網通產品等接單減少，但伺服器、顯示卡接單成長，抵銷部分減幅，接單金額來到121.9億美元，年減14.6％、為連續7個月負成長。

電子產品則是因終端電子產品需求仍然疲弱，供應鏈持續調整庫存，客戶下單保守，導致記憶體、晶圓代工、印刷電路板、晶片通路等接單減少，但IC設計接單增加，讓接單金額為157.6億美元，年減17.3％、連10黑。

值得注意的是，光學器材接單結束連續18個月負成長，接單金額年增2.5％來到18億美元。經濟部統計處處長黃于玲解釋，面板產品是較早開始庫存調整的品項，目前庫存水位已相對健康，尤其大尺寸電視面板價格比去年同期明顯上漲。

她指出，據國際研調單位調查，8月電視面板價格與去年同期相比，上漲30％至63％；小尺寸部分，液晶面板、筆電面板價格雖仍低於去年同期，但減幅已收斂至個位數，整體而言，面板價格上漲，對於訂單有正面挹注，後續若需求升溫，將有助於提升訂單金額。

至於傳統貨品，則因全球經濟成長趨緩，終端市場需求疲軟，廠商對設備投資趨於保守，加上部分產品價格低於上年同月，導致化學品、機械、基本金屬及塑橡膠製品分別年減17.5％、15.7％、14.7％及12.4％。