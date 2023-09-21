大家準備好了嗎？ 談TNFD架構如何影響ESG表現

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文／溫麗琪、鄭翠如■永灃環境管理顧問公司ERM Taiwan 合夥人、資深管理顧問

每年的極端性氣候皆引發不少各地大火，亞馬遜森林大火、加州大火、澳洲大火，乃至最近的加拿大大火等都造成不少生物物種的生存危機。50年來，野生生物更是因為人類的科技發展、經濟活動而消失近69％之多。人類無法再坐視不管，因此，在聯合國的支持下，另一項對企業將產生重大影響的自然相關財務揭露「TNFD（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures）架構」已於9月19日堂堂推出。

■因應2030永續關鍵年，TNFD和TCFD一樣重要

企業才剛熟悉因應氣候相關財務揭露「TCFD（Taskforce on Climate-related Financial Disclosures）架構」，TNFD的推出深受企業矚目。TNFD大致沿用TCFD的相同宏觀架構，可是在氣候及自然課題上，兩者的關鍵重點不盡相同。聯合國「昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架」的目標在於2030年前完成30％的保育及復育，才有讓大自然的物種消失轉負為正的機會。面對自然所帶來相關的財務議題，身為企業，必須有效瞭解TNFD所帶來的影響。根據世界經濟論壇的研究指出，全球44兆美元的經濟價值（占全球總GDP一半以上），均中度或高度仰賴大自然及其延伸的生態系統服務（Ecosystem Services）。因此企業及財務決策者應該將大自然視為本身的資產而非僅是資源，才能做出明智的決策， 並提高其在未來財務報酬的可靠性與韌性。

■「自然」如何影響企業風險？

企業必須同時因應及管理「氣候變遷」與「生物多樣性」議題對企業所造成的雙重危機，從而轉型並創造新商業機會。從自然觀點而言，企業與大自然的依賴及影響所產生的交互關係，可能會對未來的成本、收入和現金流帶來負面影響，進而轉化為更廣泛的金融風險，包括市場、信用和流動性風險。例如，缺水的風險是使得用水成本增加，甚至造成企業生產供應鏈斷鏈。但如果企業能夠及早因應，藉由回收水、管理本身既有的水資源，不僅可降低風險，更可憑藉其對水資源管理經驗與能力，再創事業新局。因此，企業需要瞭解自身生產活動對自然的依賴及影響，才能有效預測未來在市場競爭力。企業對自然的影響，可以分為直接、間接或累積性的。台灣的企業或許已按《環境影響評估法》的要求，或在進行融資時依國際銀行根據赤道原則（Equator Principles）及國際金融公司績效標準（International Finance Corporation Performance Standards），就某些開發行為或活動進行過類似的評估。然而，在TNFD的架構下，企業必須全面性地揭露對自然的依賴性與影響層面，包括直接運作，以及位處其價值鏈上下游的供應商及客戶。企業可以透過直接經營以及其價值鏈企業的行業類別及所在地點，進行風險分析，進一步知道自然對本身的財務可能影響。

TNFD建議機構使用LEAP（定位Locate、評價Evaluate、評估Assess及準備Prepare）流程評估其面臨的自然相關風險和機會。企業可以透過直接經營以及其價值鏈企業的所在地點，配合企業的自然相關依賴性與影響，分析自然相關的風險與機會。例如，所在地點的生物多樣性重要性高、生態系統容易受損，或位處水資源緊張的地區，將被視為高風險生態系統或地區。企業可以透過上述分析，歸納出不同風險類別及風險指標下的場址數目。

■TNFD將影響企業CDP及DJSI等ESG表現

許多企業均會填寫CDP及DJSI（道瓊永續指數）問卷，使投資者更能掌握其投資的有效性及環境風險。

在CDP的氣候變遷問卷下，包含了C15生物多樣性題組，由C15.1至C15.7七個分題組成。

另一方面，DJSI亦針對不同產業納入生物多樣性的問卷題目。在這些生物多樣性的題目中，大部分都與TNFD的揭露面向相互緊扣，著重企業對自然相關的管制、政策與承諾、依賴性與影響層面、風險與機會，並涵蓋企業直接運作、價值鏈上下游以及其所在地點。因此，企業開展TNFD的工作，將直接影響其CDP及DJSI的表現。

TNFD架構已經推出，企業無法觀望，宜盡快採取行動，進行TNFD導入計畫，設立清晰的公開承諾，並將自然融入可行的策略，引導地球真正邁向自然正成長（nature positive）。