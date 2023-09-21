IIF：全球負債衝307兆美元新高

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全球債務GDP占比變化

國際金融協會（IIF）19日公布，今年上半年全球政府、企業和家庭負債合計大增10兆美元，總金額創下307兆美元新高紀錄，美國、英國和日本等先進國家為全球負債激增的主要推手。

IIF最新報告顯示，高利率環境造成全球負債金額飆高，目前的負債規模較十年前暴增100兆美元。

上半年全球負債占國內生產毛額（GDP）比率達336％，高於去年第四季的334％。報告指出，經濟成長減速和物價上漲放緩，為負債占GDP比率上升的原因。

在此之前，負債占GDP比率連續七季下降，全球通膨竄揚是比率下滑的主因。

IIF主管蒂夫蒂克（Emre Tiftik）表示，負債占GDP比率重回上升軌道，主要反映通膨壓力趨緩的影響。經歷連續七季下滑後，比率回升格外令人注意。

IIF指出，隨著薪資與物價壓力降溫，即便通膨沒有回到央行的目標，預估年底前負債占GDP比率將超過337％。

專家與政策制定者近幾個月相繼示警負債水位攀升的問題，債務負擔加重可能迫使政府、企業和家庭勒緊褲帶，削減支出和擱置投資計畫，進而衝擊經濟成長和生活水準。

上半年增加的負債超過80％來自美國、英國、日本和法國等成熟市場，新興市場中以大陸、印度和巴西負債增幅最可觀。

報告指出，許多新興市場國家的政府負債位在「警戒水準」，代表全球金融架構沒有足夠的準備來因應相關風險。

報告發現，先進國家的消費者負債大致維持在可控制的範圍，上半年家庭負債占GDP比重降至20年新低紀錄，倘若通膨依然居高不下，可給予央行更多升息空間。

蒂夫蒂克指出，如果通膨壓力延續，家庭資產負債表的穩健程度，特別是美國家庭，將成為聯準會進一步升息的緩衝。

在此同時，新興市場家庭負債占GDP比重仍高於疫情前水準，主要因為大陸、韓國和泰國。