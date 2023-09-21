亞銀下修 亞洲開發中經濟體成長預測

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亞洲開發銀行（ADB）20日發布報告指出，由於中國房地產衰退及聖嬰現象的風險，使亞洲區域前景蒙上陰霾，今年亞洲開發中經濟體的成長率將低於原先預估。出口導向的台、韓、越今年經濟成長預測皆遭下修。

根據ADB的最新區域經濟前景預測，亞洲開發中經濟體2023年成長預測由7月估的4.8％下修到4.7％。但對於明年的成長預估則由4.7％上修至4.8％。所謂的亞洲開發中經濟體包括亞太地區46個經濟體，但日本、澳洲與紐西蘭不在其內。

ADB還調降東亞、南亞和東南亞的經濟成長預估，中國與印度經濟預料各擴張4.9％、6.3％，略低於7月預測的5.0％、6.4％。該報告指出，中國的房地產危機「造成下行風險，可能拖累區域成長」。

該銀行提到，「中國房地產疲弱使區域前景承壓。全球利率攀高也增加金融動盪的風險。俄羅斯入侵烏克蘭令供應零星受阻、出口限制、以及聖嬰現象造成乾旱和洪水的風險增加，再度引發糧食價格上漲以及糧食供應的挑戰。」

在台灣的部分，由於對中國、美國出口減少，ADB將今年經濟成長由7月估的1.5％調降至1.2％，對明年的經濟成長預測則維持7月估的2.7％。韓國今年經濟成長預測由7月估的1.3％下修至1.2％。同樣仰賴出口的越南，今年經濟成長估為5.8％，與7月預測持平、但低於4月預估的6.5％。

ADB首席經濟學家帕克（Albert Park）在記者會表示，「雖然外部需求減少，對出口導向的經濟體造成衝擊，但我們看見該地區的成長韌性，立基於相當強勁的內部消費力和投資。」

帕克指出，儘管開發中亞洲到目前為止經濟成長仍然旺盛，通膨壓力也在消退，但政府仍必須謹慎看待糧食供應等許多挑戰。

在通膨方面，ADB預測該地區今年通膨將趨緩至3.6％，低於4月預估的4.2％，預料2024年的通膨為3.5％。