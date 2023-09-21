英通膨減壓 市場估暫停升息

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英國20日公布8月通膨率低於市場預期。由於英國央行21日公布最新貨幣政策決議，在通膨壓力持續消退下，外界開始揣測央行可能暫停自2021年12月來持續升息的行動。

在暫停升息預期下，英鎊匯率20日盤中貶值0.2％報1.2365美元，創5月底來新低。

統計局公布8月消費者物價指數（CPI）年增6.7％，增幅低於7月的6.8％和市場預估的7％，創去年2月來最低增幅，因食物價格與居住費用等下降所致。

扣除能與食物後核心CPI年增6.2％為3月來最低，低於7月的6.9％和市場預估的6.8％。

8月CPI跟7月相較，從月跌0.4％轉為月增0.3％，但低於市場預估月增0.7％。

統計局指8月CPI和包含業主自住成本的CPIH年增幅均下降，主要是食物價格漲幅低於去年同期，和居住費用下降等因素帶動。但國際油價走高讓汽油價攀升而縮小通膨率降幅。

波士頓諮詢公司（BCG）增長中心負責人魯帕瑞爾（Raoul Ruparel）指英國8月核心通膨率低預期，和各種跡象顯示零售價格開始讓民眾鬆一口氣都是央行最樂見，但這也顯示英國經濟在放緩。

雖然他認為央行21日仍繼續升息，但從8月通膨持續降溫來看，這可能是最後一次升息。他強調通膨壓力減退也反映經濟正降溫，和之前升息的影響尚未全面顯現而成央行的挑戰。

央行8月升息1碼至5.25％創2008年來最高，為連續14次升息。由於通膨率仍遠高央行2％目標，讓人原先預期21日再升息1碼，但8月通膨率低預期，目前市場評估暫停升息機率從20％跳增至50％。

瑞銀英國投資長西蒙斯（Caroline Simmons）預期央行極可能21日升息，但通膨消退而將是最後一次升息。即使油價近期走高，但通膨趨勢仍往下走。