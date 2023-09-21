庫存拉警報 英特爾股價嚇跌

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英特爾股價走勢

英特爾19日在分析師會議示警，資料中心晶片去化庫存的速度較預期緩慢，暗示資料中心業務復甦的時程可能延後，拖累股價重挫。此番言論拖累英特爾股價19日收低4.34％，成為道瓊工業指數當日最大輸家。

20日早盤股價續跌1％，報35.99美元。不過今年截至19日收盤，英特爾股價累計大漲37.5％，表現遠超大盤。

英特爾財務長辛思納（David Zinsner）在加州舉行的英特爾創新日（Intel Innovation）向分析師表示，雖然資料中心晶片需求在過去兩季出現好轉，但消化資料中心庫存的時間將比電腦晶片更長。此外，英特爾察覺資料中心業務復甦將「略為延宕」。

辛思納補充道，英特爾預期第三季、甚至第四季為庫存消化階段，之後資料中心業務才能好轉。他預期第三季資料中心業務可能較第二季下滑。

英特爾繼第一季創下公司史上最大季度虧損後，辛思納甫於本月稍早表示，今年最大的驚喜之一，是資料中心部門營收優於預期。

另一方面，第三屆英特爾創新日的主軸為人工智慧（AI），英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）19日稍早宣布，公司將推出趨動AI筆電的處理器。該晶片有助強化英特爾的產品組合陣容，或許也能抵消資料中心業務面臨的部分挑戰。

英特爾在會中展示代號為「Meteor Lake」的Core Ultra處理器，預計在12月14日上市。

基辛格表示，AI讓5,740億美元的晶片產業支應估計規模8兆美元的矽經濟（Siliconomy）。

英特爾的新晶片可讓企業和消費者測試ChatGPT式的AI技術，無需讓敏感資料離開自家電腦。TechInsights分析師哈其森（Dan Hutcheson）表示，擔心將敏感企業數據交給第三方AI公司的用戶，可能會感興趣。