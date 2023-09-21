迪士尼砸600億美元 擴建樂園

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迪士尼（Disney）公司計畫未來10年內斥資600億美元擴大主題樂園、渡假村與郵輪業務，較先前投資金額增加一倍，顯示該娛樂巨擘積極進行業務轉型，將營運重點從有線電視移轉至樂園、體驗與產品部門。

儘管迪士尼19日股價大跌3.62％，每股報81.94美元，顯示投資人擔憂樂園投資增加恐對於迪士尼自由現金流帶來短期壓力，但分析師依然樂觀看待此消息。

迪士尼執行長伊格（Bob Iger）與樂園、體驗及產品部門主管達馬羅（Josh D’Amaro）本周稍早在投資人大會上公布此投資計畫，但兩人未透露太多細節。

迪士尼19日在提交給美國證交會（SEC）的文件裡指出，他們將優先投資高獲利事業，其中包括美國與全球主題樂園和郵輪在內。初步構想包括：在渡假村推出電影《冰雪奇緣》主題遊樂設施，並重現電影《黑豹》裡的瓦干達王國場景。

迪士尼全球各地主題樂園每年吸引逾1億名遊客到訪。為了滿足龐大遊客需求，迪士尼持續買進大片土地、擁有超過1,000英畝土地尚未開發。迪士尼亦計畫推出更多郵輪行程，並在新加坡建立新的郵輪停靠港口。

這顯示出迪士尼經營模式出現極大變化。過去多年來，迪士尼主要依賴傳統有線電視部門收入以支持新事業賭注，後者像是2019年推出的影音串流平台Disney+。

但隨著剪線潮興起，消費者選擇透過網路收看電視，迪士尼電視網路獲利遞減，迫使該公司轉而依賴主題樂園做為財務支柱。以過去三季來看，樂園部門營收比起有線電視業務高出數億美元，且兩者差距越來越大。

迪士尼主題樂園營收向來是業績亮點，有助於抵銷串流平台與其他事業的虧損。但主題樂園今夏遊園人潮不如以往，部分原因在於迪士尼調漲門票價格。

迪士尼近年來針對主題樂園進行不少變革，除了提高票價外，也提供昂貴加值服務以提升遊客體驗，希望從每位顧客身上能賺到更多收入。