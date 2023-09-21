Instacart開門紅 一度飆漲40％

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美國雜貨配送平台業者Instacart於19日在那斯達克交易所掛牌，首日交易開紅盤一度飆升40％，最後收漲12％至33.7美元。

Instacart以每股30美元價格在那斯達克首度公開發行（IPO），估值約達100億美元，不過遠低於2021年、疫情高峰期的私募估值390億美元。截至19日收盤，Instacart市值略高於110億美元。

Instacart總部位於舊金山，此次透過IPO籌集資金將有逾4.2億美元入袋。Instacart是2021年12月以來、由創投扶持的新創公司首件重大IPO案，因此上市表現是創投業者和最後階段新創公司的觀察重點，藉此評估投資人對風險胃納的程度。

那斯達克經過2022年的低迷，今年IPO數量展現反彈，但上市價格遠不及先前募資高峰。

Instacart的IPO案已規畫數年，如今終於如願上市。Instacart執行長席莫（Fidji Simo）在接受媒體專訪時透露，IPO的首要目標是為了對員工提供流動性。

席莫指出，Instacart原本就以一家上市公司進行營運，如今真正IPO後接下來將持續尋找併購標的，同時建構零售支援技術的其他方法。她說，「將進一步深化與雜貨商的關係與服務。」

近來美國IPO市場明顯加溫，英國晶片設計大廠安謀上周同樣在那斯達克交易所掛牌，掛牌首日飆漲25％，加上Instacart首日行情同樣開紅盤，預計將進一步炒熱IPO市場。

行銷自動化公司Klaviyo再度提高IPO定價。外媒引述消息報導，Klaviyo繼18日將IPO價格範圍調高為27至29美元後，19日將IPO定價設在30美元，以此估算公司市值將達92億美元。

Klaviyo在18日提交美國證交會（SEC）的文件中表示，IPO價格範圍從25至27美元調升為27至29美元，將公司市值估在90億美元。該公司預計在紐約證交所掛牌上市，交易代碼為「KVYO」。