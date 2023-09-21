福特與加國工會達協議

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國底特律汽車工人罷工還看不到盡頭，底特律三雄之一的福特汽車（Ford），又面臨加拿大廠工人的罷工威脅，為免不到一周內連續發生兩起罷工，福特19日與加拿大工會Unifor達成初步勞資協議。

勞資雙方無法在加薪幅度上取得共識，美國汽車工人聯合會（UAW）15日開始對底特律三大車廠福特、通用、克萊斯勒母公司Stellantis，首度同步展開罷工行動。

幾乎同時與福特進行勞資協商的Unifor也下最後通牒，若不能在19日晚間11點59分前達成協議，將加入罷工行列。

福特趕在最後一刻，與代表5,600名加拿大汽車工人的Unifor達成臨時勞資協議，免除不到一周內同時面臨兩起罷工的噩夢。

福特加拿大分公司發聲明指出，與Unifor協商好的3年勞資協議，尚需Unifor成員表決批准，福特並未透露此初步協議的細節。

Unifor表示，該工會在勞資談判中向福特提出的要求，包括改善退休金、提高工資、公司轉型生產電動車後給予勞工保障措施。

與福特達成協議後，Unifor接下來矛頭將轉向通用和克萊斯勒母公司Stellantis，與這二家車廠的勞資合約協商期限，因為和福特的談判還在進行而展延。

UAW對底特律三雄的同步罷工進入第六天，三大車廠在密西根、俄亥俄、密蘇里等三州的工廠因此停擺。這幾處工廠生產福特Bronco、Jeep Wrangler、雪佛蘭Colorado等暢銷車款。

UAW已放話，如果與三大車廠的勞資談判仍無實質進展，22日周五將擴大罷工。

分析師預測，生產福特F-150、通用Chevy Silverado及Stellantis Ram等高獲利皮卡的工廠，將是下一批罷工目標。