美議員擬會SIA 收緊對中禁令

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美國限制對中國技術出口和投資概況

中國資通訊大廠華為蟄伏三年的手機新作Mate 60 Pro，技術突破震撼各界，對中國實施嚴格技術出口限制的美國再傳出新動作。美國眾議院重量級議員擬會見美國半導體產業協會（SIA），討論進一步收緊對中出口禁令，並呼籲業者減少對中國投資。

路透報導，SIA代表企業有晶片大廠輝達（Nvidia）和英特爾（Intel）等巨頭企業，而相關企業的對中銷售情況，近期正受美國出口限制影響。消息人士透露，美國眾議院中國委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）正在安排會見該協會，表達美方對美國企業投資中國晶片產業擔憂。

美國2022年10月頒布新規，禁止半導體相關製造商向中國出售特定設備和晶片。最新消息指出，對中鷹派的蓋拉格將向SIA表示，應收緊該禁令，將不甚先進的晶片也包含在內，並計畫討論減少運往中國的半導體製造設備數量。

此外，中國正在積極提高汽車、洗衣機和其他日常產品用晶片，恐加劇中國向美國市場傾銷相關晶片的風險。投資方面，英特爾和高通（Qualcomm）等企業的創投部門，皆對中國科技企業進行投資布局，同樣受到蓋拉格關切。

美國目前首要關注的中國晶片議題，聚焦於中國資通訊大廠華為在8月底突然開賣的新款智慧型手機Mate 60 Pro，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）19日出席美國眾議院聽證會時表示，美國沒有掌握華為能大量生產採用先進晶片智慧型手機的證據。

雷蒙多指出，對華為推出採用先進晶片的智慧型手機感到「不安」，但美方沒有任何證據表明華為能大規模製造7奈米晶片，並強調正試圖利用工具，阻止中國以傷害美國的方式發展技術。

對此，中國外交部發言人毛寧表示，「華為選擇什麼時候推出新款的手機，這是企業自己的決定」，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，打壓中國企業這種歧視性和不公平的做法。毛寧表示，遏制打壓是阻擋不了中國發展，只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力。