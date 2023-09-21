無懼制裁 長江存儲產能遭大掃貨

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近日華為Mate 60、iPhone 15兩大系列推出，再度活絡原本清淡的手機市場，各大零件廠，包括記憶體族群跟著受惠。有消息指出，與華為一樣，也遭到美國制裁的大陸記憶體大廠長江存儲，從現在到明年上半年的產能已被搶光。

綜合媒體20日報導，NAND Flash晶圓報價從第三季強勢上漲，各家記憶體大廠進入「漲價」階段，三星、SK海力士、美光等都表態要漲NAND Flash合約價，帶動供應鏈備貨需求轉趨熱烈。另有市場消息指出，近日NAND Flash價格翻漲，部分原因來自華為大幅掃貨。

報導指出，目前NAND Flash市況是，如果現在才去跟三星、美光、長江存儲等談增加貨源，估計都要不到太多新產能，不然就是要接受高價。

儘管不是華為最新系列Mate 60的主要供應商，但長江儲存的3D NAND產能也被搶購，傳從現在到2024年上半年的產能都已被預訂完畢，由PC廠、伺服器廠、手機廠等分食，模組廠可能只能分到較少的量。

報導認為，華為Mate 60 Pro突然展開預售，絕對是炒熱這一波手機行情的最大推手，加上iPhone15系列問世，讓全球手機市場感到許久不見的暖意，帶動整個手機零件供應鏈都活絡起來。不然很多手機供應鏈廠商評估要到2024年下半年手機市場才能回溫，最悲觀者甚至是2024年也好不起來。

至於此波是真的手機需求回來，消費者換機意願增加，還是曇花一現的景象，報導指出，樂觀者與保守者都有。可以確定的是，全球手機出貨量進入成熟期，沒有新功能刺激數量大幅成長的空間，但每支手機搭載的儲存容量是不斷向上墊高，也就是矽含量（content per box）的提升，對既有供應鏈廠商而言，仍是不小的商機。