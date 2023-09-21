人行看匯率：兌一籃子貨幣更全面

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人民幣近月跌跌不休引起市場關注。中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾20日表示，今年以來全球外匯市場波動較大，市場討論的多是人民幣兌美元雙邊匯率的下跌，他指出，實際上人民幣兌一籃子匯率貨幣能更全面地反映貨幣價值的變化。試圖淡化市場的負面情緒。

鄒瀾20日出席國新辦記者會做上述表示，出席同場活動的還有發改委副主任叢亮，以及財政部、工信部官員，旨在向市場解讀經濟形勢。

人民幣兌美元在岸價今年以來貶值近5％，儘管人行持續動態過濾中間價，但和市場價差仍不斷擴大。

以20日的中間價報7.1732元、在岸官價收報7.2978元來看，兩者的價差已來到1,246個基本點，可見市場對人民幣升值信心不足。

鄒瀾表示，從宏觀經濟來看，匯率浮動主要是調節實體經濟中的貿易和投資。貿易和投資是多邊的，涉及到多個國家、多種貨幣，因此人民幣兌一籃子貨幣變動，可更全面地體現匯率對貿易投資以及國際收支的影響。

鄒瀾表示，從匯率制度看，大陸實行以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節，有管理的浮動匯率制度。人民幣兌美元匯率非常重要，但並不是人民幣匯率的全部，強調應綜合看待，更加關注人民幣兌一籃子貨幣匯率的變化。

人行最新公布的CFETS（中國外匯交易中心）人民幣匯率指數來到98.51，9月以來報價顯著彈升。

在貨幣政策方面，鄒瀾強調，人行將繼續實施穩健的貨幣政策，加強逆週期調節，綜合運用多種政策工具，保持流動性合理充裕。同時將引導實體經濟融資成本穩中有降，推動銀行積極調整存量房貸利率等。

對於市場憂心大陸恐陷入通縮陰霾，叢亮表示，今年以來大陸物價仍在低點運行，綜合物價水準、需求恢復、經濟成長、貨幣供應量等因素，大陸經濟不存在所謂的通縮，未來也不會出現通縮。

叢亮說，隨著政策逐漸收效，大陸經濟將回升向上、長期向好。他還向外資喊話，目前內外部唱衰大陸的雜音不少，「這種論調過去從來沒有實現過，現在和未來也註定不會實現」。