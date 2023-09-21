陸本月LPR持平 符合預期

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中國人民銀行20日公布，9月份貸款市場報價利率（LPR）按兵不動，由於銀行即將面臨下調存量房貸利率，缺乏下調LPR報價的動力，因此本月LPR持平，符合市場預期。不過機構認為，作為LPR定價參考的中期借貸便利（MLF）第四季仍有下修機會，屆時LPR可能跟進調整。

人行公告，9月份1年期LPR報3.45％，5年期以上報4.2％，和上月持平。8月時，人行才將1年期MLF下調15個基本點降至2.5％，另將1年期LPR下降10個基本點，5年期以上不動，呈現非對稱下降。

第一財經引述東方金誠首席宏觀分析師王青指出，人行9月未調整MLF利率，市場已預期當月LPR報價也將維持不變。其次，金融機構即將從9月25日起，接受民眾申請下調存量首套房貸利率，綜合考量下，因此9月LPR報價持平。

另外，中信證券首席經濟學家明明表示，8月份雖未調降5年期LPR，但9月15日起全面降準以及國有行下調存款利率，都為長天期LPR的補降提供空間。明明強調，尤其銀行面臨較大的淨息差壓力，後續存量房貸利率調整和地方化債也會增加其經營難度，9月銀行主動調降LPR意願不強。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，本次降準可為金融機構每年節省資金成本約人民幣44億元～49億元，有助緩和銀行息差壓力，但可能不足以帶動LPR下調。考慮到年內已兩次降準、兩次下調政策利率，加上存量房貸利率下調即將實施，銀行業再下調LPR的動力不足。

渣打20日最新報告指出，預計人行將於第四季和2024年第一季下調分別各下調MLF利率一次，每次下調10個基本點，並預期2024年第一季降準25個基本點，確保為明年信貸增長提供充裕流動性。