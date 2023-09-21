公募基金鎖定Q3財測績優股

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2023年第三季接近尾聲，多家A股上市公司相繼公布業績預告。截至19日，共有33家A股公司公布前三季業績預告，其中17家報喜，數量過半。同時，蘋果供應鏈業者立訊精密、遊戲商三七互娛等前三季業績表現較好的公司，獲得公募基金積極布局。

中國證券報報導，有9家A股公司預計2023年前三季淨利下限超過人民幣（下同）1億元。其中，立訊精密預計前三季淨利為70.4億元～76.8億元，年增10％～20％。三七互娛預計前三季淨利為22億元～23億元，年減2.51％至年增1.92％。

從淨利年增幅來看，有14家A股公司預計前三季淨利年增幅下限超過10％。其中，積體電路設計企業泰凌微、變頻節能與智慧控制綜合方案供應商儒競科技等公司，預計前三季淨利年增幅超過20％。

證券日報報導，Co-Found智庫祕書長張新原表示，戰略性新興產業在目前經濟形勢下，表現出較好的成長潛力和機會，這些產業在技術創新、市場需求和政策支持等方面具備優勢，有望在未來持續發展與取得更好的業績。

一些業績表現較好的A股公司獲得基金公司青睞。截至6月底，共有11家基金公司旗下產品持有立訊精密，其中不乏易方達基金、廣發基金等主要公司。從基金公司增減情況來看，除了中歐基金、招商基金在上半年減持立訊精密股份以外，其他九家持有立訊精密股票的基金公司都在上半年增持。

此外，三七互娛、恩華藥業等前三季預計淨利較多的上市公司機構投資人名單中，同樣出現主要公募基金的身影，這兩家公司都有超過10家基金公司旗下產品持有其股票。

然而，也有一些A股公司前三季業績預告不盡人意，例如磷酸鐵業者安達科技等公司前三季虧損，車商德眾汽車等公司前三季淨利下滑。

報導指出，在布局績優股的同時，基金公司也盡力避免投資一些業績不理想的公司。截至上半年底，安達科技、德眾汽車等公司的機構投資人名單中，都未出現公募基金的身影。