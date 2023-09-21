陸造車代價高 九成業者退出

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2014年隨著特斯拉（Tesla）首批Model S在大陸市場交付後，大陸迎來造車狂潮，2018年巔峰期企業數量逾400家。但熱潮消退後，目前仍有產銷量的造車新勢力僅約10家，九成以上業者死在沙灘上，留下近380萬輛的產能閒置，超過人民幣（下同）1千億元的資金打水漂。

第一財經報導，2014年大陸的造車熱潮，湧現蔚來、小鵬、奇點、合眾（哪吒）等一大批造車業者。當時業者趁勢圈地、擴產能、拉融資的現象屢見不鮮。但2019年後，隨著潮水逐漸退去，絕大部分造車新勢力陷入倒閉或經營危機中，目前仍有產銷量的造車新勢力只有10家左右。

尤其今年以來，大陸車市競爭加劇，造車業者進入新一輪洗牌。近期威馬汽車其借殼港股APOLLO智能出行集團上市，突然喊卡；7月份，從未量產過一輛車的奇點汽車宣告破產；同月，天際汽車被慈溪市法院列為失信被執行人；5月，愛馳汽車再次通知員工工資延遲發放…等。

從盛況空前淪落到被市場淘汰，曾經被地方政府奉為座上賓的造車項目最終只留下一地雞毛，生產基地無人接手、爛尾現象比比皆是。

報導指出，據公開資料統計，已經宣告破產或陷入經營危機的15家造車新勢力的年產能、投融資等情況顯示，包括威馬、天際、奇點、愛馳等車企規劃的整車總年產能超過1千萬輛，產能總規劃投資逾6千億元，其中，預估已落實的年產能高達近380萬輛。另據天眼查資訊顯示，這些車企已公開的累計融資金額逾1千億元。

值得注意的是，上述統計僅包含整車產能，事實上，很多車企在建設整車產能的同時，還會配套建設相關的汽車零部件產能，所以現實情況預計會比統計的更加嚴峻。

其中，恒大汽車、寶能汽車、雷丁汽車是「大幹快進」的代表企業。恒大汽車規劃總投資逾2,800億元，到2035年規劃年產能達到500萬輛；寶能汽車年產能規劃逾300萬輛，累計規劃投資超過1千億元；從低速電動車轉型而來的雷丁汽車，總年產能規劃也高達185萬輛。