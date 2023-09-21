深圳市價6折人才房 萬人瘋搶

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

扮演大陸房市領頭羊角色的深圳，在推出一系列政策後，房市逐漸回暖。位於深圳的雲海灣花園項目近日推出718間人才房（即專項用於人才就業的住房），因配售均價每平方公尺僅人民幣（下同）5.52萬元，相當於同社區商品房6折，吸引10,896戶家庭熱烈搶購。

華夏時報報導，2023年以來，深圳在2月、8月兩度放寬人才房認購門檻，擴大人才房的受眾面。對此，美聯物業華南戰略董事總經理江少杰指出，放寬人才房申購條件的主因，是前期的部分項目銷售疲軟，且無法符合部分家庭的需求，調整後的准入條件更合理，能惠及更多家庭。

雲海灣花園人才房位於深圳前海桂灣片區，由深業集團和人才安居集團共同打造。前海管理局18日公告顯示，認購工作13日已結束，這次符合資格的認購申請家庭共10,896戶，配售房源共718間。相當於每15戶家庭搶一間房，中籤率約6.59％。

證券日報報導，深圳房市上一次萬戶抽籤認購房產，要追溯到3月「小陽春」時期。當時深鐵熙府專案住房共11,286戶家庭提交認購申請，安居同樂馨苑專案住房共12,184戶家庭提交認購申請，都超過1萬戶。

江少杰分析，雲海灣花園人才房的價格，是引發這次搶購的主因，每平方公尺5.5萬元的價格，與周邊每平方公尺動輒10萬元的商品房相比，極具吸引力。其次是買房者對於前海桂灣片區的價值預期也較高。

但從目前的情況來看，雲海灣花園人才房的盛況是個案，不會對市場帶來明顯影響。江少杰指出三大重點：一、入市的量很小。二、人才房與商品房並不處於同一市場。三、人才房僅有部分存量，不會再新增。