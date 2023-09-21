台美推反雙重課稅 金融業放款息 有望降低稅負

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台美積極推動反雙重課稅相關法案，除了高科技產業可望成為主要受惠族群，會計師表示，金融業放款利息收入也有機會降低稅負，從現行30％降至10％。

會計師指出，台灣金融業投資美國金融商品的利息如果屬於投資組合利益（Portfolio Interest），現在原本即為免稅，但銀行基於授信業務取得的利息所得則必須課稅。

如果台美通過反雙重課稅，金融業來自授信業務的利息所得可望自現行適用30％的扣繳稅款降到10％，大幅降低台灣總部及非美國分行在美國市場參與聯貸案的稅負成本。

美國參議院財政委員會通過台美避免雙重課稅相關法案，安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師周黎芳建議，台商可考慮調整投資架構，改為直接投資，以適用較低扣繳稅率。

周黎芳指出，本次美國內地稅法修正，台商投資美國30％股利扣繳稅款可望降低到15％；其中，股利分配前連續12個月持股表決權過10％者，不排除進一步降低扣繳率至10％。

在此前提下，台商以往若是透過海外控股公司如英屬維京群島、百慕達等間接投資美國，可以考慮調整投資架構，改成直接投資，以適用較低的扣繳率。

另一個影響企業財務規畫部分，是相關法案把利息及權利金扣繳率降低到10％，且利息及權利金費用在符合稅法規定範圍內可抵聯邦稅及州稅，這會讓以債取代股本投資更具吸引力。

周黎芳同時提醒，在美國承租物流倉庫的產業，要注意「常設機構」相關規定，主要是相關法案對常設機構門檻高於現行標準，一般物流倉庫通常無法達到常設機構規定。台商在美國的交易案只要未構成常設機構，或該獲利行為不是透過常設機構進行，在美取得的利潤就可主張營業利潤免稅，僅在台灣繳稅，這部分因涉及個案判定，廠商要留心。